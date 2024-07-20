Бакинский мастер Фаиг Ахмед и его волшебные ковры

Фаиг Ахмед (Faig Ahmed) искажает узоры традиционных азербайджанских ковров, «демонтируя» их структуру с целью выстроить обманывающие зрение композиции — например, создать ощущение, что ковер стекает со стены.
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