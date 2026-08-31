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Укро-дипломат Чалый: «Украина уже выполнила свою роль обороны, надо подставить под удар НАТО»

Укро-дипломат Чалый: «Украина уже выполнила свою роль обороны, надо подставить под удар НАТО»

Для Украины было бы очень выгодно, если бы Россия напала на одну из стран НАТО. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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