Депутат Ивлев призвал Рютте вспомнить историю России и сойти с пути агрессора

Депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев призвал нового генсека НАТО Марка Рютте в ходе своих заявлений о России вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, которые игнорируют национальные интересы страны.
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