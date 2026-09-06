$1,2 млрд за год: The New York Times раскрыла, как чиновники разворовывают оборонный бюджет Украины

The New York Times опубликовала разоблачительный материал о тотальной коррупции в оборонных закупках Украины.
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