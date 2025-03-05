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Татар-информ

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Университет Иннополис займется производством беспилотников для Сахалина

Университет Иннополис займется производством беспилотников для Сахалина

Фото: пресс-служба Университета Иннополис Университет Иннополис совместно с научно-производственным центром «Крылья Сахалина» будет производить беспилотники InnoVtol для нужд Сахалинской области и оказывать необходимые сервисные услуги.

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