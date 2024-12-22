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Буланова о разводах с Тагриным и Радимовым: «Первого разлюбила, со вторым было тяжело жить — специфический человек»

Буланова о разводах с Тагриным и Радимовым: «Первого разлюбила, со вторым было тяжело жить — специфический человек»

Татьяна Буланова, пережившая два сложных развода — с продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым, надеется, что ее третий брак станет последним.

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