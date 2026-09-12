Биолог Гордиенко: количество снега не влияет на численность медведей

Большое количество снега зимой само по себе не влияет на численность медведей на Камчатке. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко.
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