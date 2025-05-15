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Зеленский встретится с Эрдоганом до начала переговоров с Россией

Зеленский встретится с Эрдоганом до начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет решение о дальнейших шагах, касающихся переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, только после встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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