Зеленский встретится с Эрдоганом до начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет решение о дальнейших шагах, касающихся переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, только после встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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