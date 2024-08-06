"У нас есть два пути. Первый: визовые режимы со Средней Азией и Закавказьем, высылка всех, не соблюдающих наши законы и традиции даже в мелочах. И второй: кровавая бойня на улицах российских городов."

М ММ Во-первых, эту фразу в ответ на слова иностранца говорил Николай I, во-вторых императрица Екатерина Великая сделала для России больше, чем другие цари, ибо Россия за время ее правления приросла больше, чем при других. Вы не из Хохляндии, случайно? Они там памятник Екатерине снесли, а в Питере возле ее памятника я был несколько дней назад!

sylpfide sylpfide Не понятно, в Госдуме сидят совсем отмороженные или кроме денег их ни чего не интересует. Если страна пойдет по второму пути, а к этому все сводится, то за резню понаехавших, к чему нас подталкивают, люди получат огромные сроки. Это не средне азиатские республики, где за убийство русских ни кто не ответил.