Россия впервые проведет военно-морские учения с крупной азиатской страной

Россия и Индонезия с 4 по 8 ноября 2024 года впервые проведут совместные военно-морские учения. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата, его цитирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии