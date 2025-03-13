Тумин объяснил, что бесплатная раздача квартир требует колоссальных расходов

Руководитель агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин, ответственный за рынки России и СНГ, высказал мнение, что предоставление квартир гражданам бесплатно потребовало бы колоссальных бюджетных затрат и государственного контроля над строительной сферой.
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