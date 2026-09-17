Аналитик Бутырин: оружейная промышленность России развивается в ходе СВО

Линейка отечественного снайперского оружия значительно расширилась за время проведения СВО. Об этом RT заявил обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.
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