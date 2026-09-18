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Авторадио

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Водителей Москвы предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

Густой туман ожидается в Москве предстоящей ночью и утром 19 сентября. Как сообщает Москва 24 со ссылкой на комплекс городского хозяйства, местами видимость сократится до 200–700 метров.

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