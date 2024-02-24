Мошенники неделю выманивали у жителя ХМАО несколько миллионов рублей

В Нефтеюганске (ХМАО) местный житель перевел на счета мошенников около трех миллионов рублей. В окружном Управлении МВД сообщили, что лжесотрудники банка на протяжении недели созванивались с потерпевшим и в итоге убедили его отправить деньги на их «безопасные» счета.