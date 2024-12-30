ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Опять сядут на шею и ножки свесят. Сколько можно. Пусть олигархи раскошелятся, а не простые люди.Абхазия заявила, ...
  • Eduard
    400 миллиардов,не много ли? У Украины займите или у Госдепа!WSJ: инфляция и с...
  • Eduard
    Верните свои нефтяные месторождения!WSJ: инфляция и с...

Flightradar24: правительственный спецборт Ил-96 два дня пробыл в США

Flightradar24: правительственный спецборт Ил-96 два дня пробыл в США

Самолёт специального лётного отряда «Россия» Ил-96 два дня провёл в США, после чего вернулся в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса для наблюдения за самолётами в режиме реального времени Flightradar24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Ипатов
С Картером ездили прощались?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх