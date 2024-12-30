Flightradar24: правительственный спецборт Ил-96 два дня пробыл в США

Самолёт специального лётного отряда «Россия» Ил-96 два дня провёл в США, после чего вернулся в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса для наблюдения за самолётами в режиме реального времени Flightradar24.
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