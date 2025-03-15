Меркель посоветовала коллегам учитывать интересы России на Украине Запад в вопросе украинского урегулирования должен учитывать интересы России.
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Меркель посоветовала коллегам учитывать интересы России на Украине Запад в вопросе украинского урегулирования должен учитывать интересы России.
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