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В Хабаровский край поступила крупная партия «Спутника Лайт»

В Хабаровский край поступила крупная партия «Спутника Лайт»

В Хабаровский край поступило 20 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Ее распределили по 33 медучреждениям.

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