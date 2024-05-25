Лидером железнодорожного экспорта из России в Китай стал уголь Татьяна АрестоваСвыше 13 млн тонн грузов было перевезено из России в Китай через пограничные переходы на железных дорогах за январь-апрель 2024 г.
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