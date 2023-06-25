США пытаются понравиться Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил с государственным визитом США, где был максимально тепло встречен президентом Джо Байденом, устроившим по этому случаю торжественный прием в Белом доме.
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