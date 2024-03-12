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Несекретные материалы

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Зачем Империя лжи озвучивает немного правды

Зачем Империя лжи озвучивает немного правды

Вчера директор национальной разведки Штатов выдала много заявлений, которые не укладываются в пропаганду Запада — что Россия не хочет нападать на НАТО, что Иран и Хезболла не хотят обострять конфликт с Израилем, что наша армия с конца 2023 года «добивается успехов и получает преимущество», что «даёт России стратегическое военное преимущество».

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