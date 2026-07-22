«Игра воображения» — 22 забавных примера парейдолических иллюзий

Вы слышали когда-нибудь про парейдолию? Это феномен, который заставляет нас видеть в случайных предметах самые различные образы: веселую мордашку на кусочке хлеба, глаза на стуле, силуэт НЛО на двери… «Что за глупости?», — думаете вы.