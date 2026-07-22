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Мы соседи по планете

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«Игра воображения» — 22 забавных примера парейдолических иллюзий

«Игра воображения» — 22 забавных примера парейдолических иллюзий

Вы слышали когда-нибудь про парейдолию? Это феномен, который заставляет нас видеть в случайных предметах самые различные образы: веселую мордашку на кусочке хлеба, глаза на стуле, силуэт НЛО на двери… «Что за глупости?», — думаете вы.

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