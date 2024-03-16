Названы три главных претендента на кресло мэра Новосибирска

Политолог Сергей Бирюков предполагает, что в итоговом списке обязательно будет один из заместителей губернатора, представитель партийной политики либо сотрудник мэрии, а третья позиция будет зарезервирована за кем-то из представителей бизнеса.
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