FT: лидеры Евросоюза «промахнулись», не согласовав помощь Украине на саммите

Страны Евросоюза не смогли достичь соглашения о пакете помощи Украине на саммите в Брюсселе. Предложенный пакет в размере €50 млрд, предусматривающий финансирование Украины в течение четырех лет, так и остался без решения.
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