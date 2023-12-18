В Татарстане избрали пятерых мировых судей

В Татарстане избрали новых мировых судей на очередном заседании Госсовета республики. Депутаты Татарстана избрали мировыми судьями на сроком на три года Лилию Фатыхову для Елабужского судебного района и Марселя Гафарова для Московского судебного района Казани.
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