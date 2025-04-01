Чжу Фэнлянь: "Совместные учения вокруг Тайваня - это назидание за провокации"

Совместные учения войск Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (ВЗБК НОАК) вокруг острова Тайвань являются решительным назиданием за безумные провокации администрации острова во главе с Лай Циндэ, направленные на достижение "независимости Тайваня", заявила во вторник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, сообщает romanian.
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