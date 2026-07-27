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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» опроверг соглашение с Мусиалой. Хавбек не хочет покидать «Баварию»

« Галатасарай » опроверг информацию о договоренности с хавбеком «Баварии» Джамалом Мусиалой . «Новость о том, что наш клуб достиг соглашения с Мусиалой и «Баварией», не соответствует действительности.

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