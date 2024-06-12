Заслуженные награды ко Дню России

12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников - День России. В преддверии праздника губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ямальцам, внесшим свой вклад в развитие страны и региона, государственные награды Российской Федерации и награды Ямало-Ненецкого автономного округа.