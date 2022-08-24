Небензя: Замгенсека ООН не упомянула о зверствах "Азова"

Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул замгенсека всемирной организации Розмари ДиКарло за то, что она, выразив беспокойство в связи с готовящимся трибуналом над боевиками украинского неонацистского полка "Азов" (запрещен в РФ - прим .