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Небензя: Замгенсека ООН не упомянула о зверствах "Азова"

Небензя: Замгенсека ООН не упомянула о зверствах "Азова"

Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул замгенсека всемирной организации Розмари ДиКарло за то, что она, выразив беспокойство в связи с готовящимся трибуналом над боевиками украинского неонацистского полка "Азов" (запрещен в РФ - прим .

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