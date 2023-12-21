Сергей и его команда

Москвичи, если судить по обильной почте в Редакцию, очень теплым словом вспоминают Повелителя Туч, он же Человек в кепке – Юрия Лужкова, который был мэром столицы 18 лет! И совсем мало теплых слов - увы – приходит в адрес Главного плиточника России – как называют читатели "нового" мэра Москвы Сергея Собянина, который пребывает в кресле столичного градоначальника уже 13 лет.