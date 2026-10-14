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Интересные снимки различных военных конфликтов ХХ века

Интересные снимки различных военных конфликтов ХХ века

Сегодня делюсь уникальной серией раскрашенных снимков, которые охватывают главные военные вехи XX столетия.

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