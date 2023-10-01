TRT Haber: Эрдоган выступит в парламенте после попытки теракта в Анкаре

Великое национальное собрание (однопалатный парламент) Турции возобновит свою работу после попытки теракта в центре Анкары, ожидается выступление президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, передает 1 октября турецкий телеканал .
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