НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Олусегун о сравнениях: «Я не верю, что кто-то из игроков сильнее меня. Если вы спросите: «Кто сильнее – ты или любой другой футболист?», я всегда выберу свою фамилию»

Нападающий « Ростова » Олакунле Олусегун высказался о сравнении себя с другими игроками. «Для себя я не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии