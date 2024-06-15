Вице-президент США выступила в Швейцарии с лживой антироссийской речью

На собранном в Швейцарии «мирном» форуме вице-президент США Камала Харрис выступила с лживой антироссийской речью, отвергнув предложение Владимира Путина об условиях мирного соглашения по Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии