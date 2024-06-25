"Их тренировали на полигоне": Как из элиты Дагестана сделали биодроны с оружием

Александр Макеев

Верно! Цели для России не предъявлено власть имущими! Должна быть чётко обозначена цель, к которой стремится Россия и которая является желанной для каждого здравомыслящего россиянина! Этой целью может быть только построение АВТАРКИИ (Ноо-Био-Техно-Сферы) - самодостаточной научно-технически высокоразвитой, беспредельно эволюционирующей в прогресс страны, в которой будут запрещены социалистически-капиталистические конкурентно-враждебные товарно-денежные и денежно-денежные мошеннические отношения! Образование должно формировать в сознания россиян мировоззрение здравомыслия через преподавание единой естественно-научно-гуманитарной дисциплины - эволюционирующего всезнания. Должна быть проведена реформа устного и письменного языка. Чтобы в письме отображать без вранья и ошибок точную последовательность согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления-мировоззрения-идеологии-веры. И как записано, так и озвучивать. Вместо букв кириллицы или других архаичных алфавитов в письме применять буквы интуитивно понятного унифицированного алфавита Симметрица, который уже разработал рядовой гражданин Российской Федерации. Вместо людей наёмных рабов-биороботов на каждодневных рутинных, нетворческих ручных и информационных работах должны трудиться технические роботы и автоматы, продукт труда которых должен неотвратимо обеспечивать съедобными и несъедобными потребительскими ценностями и услугами каждого россиянина. В оптимуме ассортимента и количества: не меньше эволюционирующей индивидуальной и совместной необходимости, но не больше эволюционирующей индивидуальной и совместной достаточности. Вместо поклонения богам-вещам религии денег должны действовать сотруднические товарно-дарственные отношения! В том числе, в России должна быть управляемая "Искусственным интеллектом" наимощнейшая система обороны, включающая непробиваемые системы противокосмической, противовоздушной, противоракетной, противокорабельной и против подводных аппаратов обороны, и армада тотально уничтожающего возмездия агрессорам из миллионов ядерных и термоядерных боеголовок с самонаведением, которые постоянно находятся в боевом состоянии на соответствующих сверхбыстрых высочайше точных носителях, котовых в любую секунду запуститься по каждому из англосаксонских либералов-извращенцев нацистов и их сателлитов - врагов России и всего человечества.