Андреева поднялась с 58-й на 47-ю в теннисном рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте представила обновленный рейтинг теннисисток. 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 58-й на 47-ю строчку рейтинга, у нее 1168 набранных очков.
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