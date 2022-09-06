Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Абросимова
    Надо чаще напоминать США, что не их собачье дело  совать свой нос в  проблемы на нашем континенте. Пусть свои научатс...Аналитик Лизан ра...
  • Новохатский Вячеслав
    Пора Банковскую в Куеве сравнять с землёй. Война идёт,а эти клоуны раз'езжают как у себя дома ..бБайден и Трасс об...
  • Новохатский Вячеслав
    Дебилы бл@дь. А кто Вам по таким ценам будет продавать? России есть кому продавать по ценам которые устраивают Россию...Politico: в Еврос...

Украинцы смогут въезжать в Россию без визы до первого января 2023 года

Украинцы смогут въезжать в Россию без визы до первого января 2023 года

Украинцы смогут въезжать в РФ без виз до начала следующего года. Контрмеры в ответ на введение Киевом визового режима для граждан Российской Федерации в настоящее время обсуждаются, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх