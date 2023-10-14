Вооруженное палестино-израильское противостояние не прекращается. За последние сутки, по состоянию на утро 14 октября, оперативная обстановка в зоне конфликта остается крайне сложной.
Палестинцы применили против Израиля баллистические ракеты
Комментарии
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Коська
Ну, тесно стало евреям на УЖЕ имеющихся территориях, им надоть расширить свои владения, от и затеяли очередную войнушку с помощью своего выкормыша ХАМАЗ.Считайте что в результате сегодняшних деяний территория ГАЗА перестанет существовать!!!
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12 час.
В К
Молодцы арабы, бейте жидов!
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6 час.
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