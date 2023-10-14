Палестинцы применили против Израиля баллистические ракеты

Коська

Ну, тесно стало евреям на УЖЕ имеющихся территориях, им надоть расширить свои владения, от и затеяли очередную войнушку с помощью своего выкормыша ХАМАЗ.Считайте что в результате сегодняшних деяний территория ГАЗА перестанет существовать!!!