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Врач назвала первые симптомы бешенства у человека

Врач назвала первые симптомы бешенства у человека

И что нужно делать после укуса животным, чтобы избежать трагедии. Врач-терапевт «Клиники Фомина» Татьяна Маеренкова рассказала Здоровью Mail о самой опасной болезни, которой можно заразиться от домашних или диких животных.

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