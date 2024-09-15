Врач назвала первые симптомы бешенства у человека

И что нужно делать после укуса животным, чтобы избежать трагедии. Врач-терапевт «Клиники Фомина» Татьяна Маеренкова рассказала Здоровью Mail о самой опасной болезни, которой можно заразиться от домашних или диких животных.
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