Веселуха

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Современная живопись - это когда покупаешь картину, чтобы закрыть ею дыру в стене, и приходишь к выводу, что дыра выглядит гораздо лучше

Современная живопись - это когда покупаешь картину, чтобы закрыть ею дыру в стене, и приходишь к выводу, что дыра выглядит гораздо лучше

- Недавно купил себе утюг с искусственным интеллектом. - И как? - Реально экономит мое время. Когда я глажу рубашку для работы, он позволяет мне погладить воротничок и грудь, а затем говорит: "Зачем гладить спину? Под пиджаком все равно не видно!".

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