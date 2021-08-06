Современная живопись - это когда покупаешь картину, чтобы закрыть ею дыру в стене, и приходишь к выводу, что дыра выглядит гораздо лучше

- Недавно купил себе утюг с искусственным интеллектом. - И как? - Реально экономит мое время. Когда я глажу рубашку для работы, он позволяет мне погладить воротничок и грудь, а затем говорит: "Зачем гладить спину? Под пиджаком все равно не видно!".