НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Ну и что для них этот миллион? Они вот мильярды за прогон "веселеньких фильмов" получают...Телеканал заплати...
  • Сергей Oблезов
    Мечтатель! Страна тебя любила, а ты наплевал на страну и предал её! Теперь возврат не пролезет, народ изменился, можн...Галкин* заявил о ...
  • Александр Светов
    И х.. с ней1Компания Ксении С...

Пушков: в США осознают, что исключить Крым из состава России невозможно

Пушков: в США осознают, что исключить Крым из состава России невозможно

Однако Вашингтон боится в этом признаться Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что в Вашингтоне понимают, что исключить Крым из состава России невозможно, но боятся это признать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх