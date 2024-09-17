Востоковед озвучил возможную цель подрыва пейджеров в Ливане

Целью подрыва пейджеров в Ливане могла быть стабилизация "Хезболлы" на территории страны.Целью массовых взрывов пейджеров, которыми пользуется ливанская группировка "Хезболла", было охлаждение пыла её руководства.
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