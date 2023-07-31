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Коннолли об игре Овечкина в победном плей-офф: «Он был зверем. Ребята просто следовали за ним»

«Во время нашей серии, когда мы выиграли, он был зверем. Было дико видеть, что он так играет, и ребята просто следовали за ним.

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