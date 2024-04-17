Белый дом выделил компании Samsung 6,4 млрд долларов в рамках стратегии по возвращению производства чипов в США

Недавнее заявление Белого дома о выделении южнокорейской компании Samsung 6,4 млрд долларов на создание в Техасе мощностей по выпуску чипов знаменует переход к следующему этапу усилий администрации Байдена по возвращению производства полупроводников в США, пишет в своей недавней статье американский журналист Ben Werschkul.