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Белый дом выделил компании Samsung 6,4 млрд долларов в рамках стратегии по возвращению производства чипов в США

Белый дом выделил компании Samsung 6,4 млрд долларов в рамках стратегии по возвращению производства чипов в США

Недавнее заявление Белого дома о выделении южнокорейской компании Samsung 6,4 млрд долларов на создание в Техасе мощностей по выпуску чипов знаменует переход к следующему этапу усилий администрации Байдена по возвращению производства полупроводников в США, пишет в своей недавней статье американский журналист Ben Werschkul.

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