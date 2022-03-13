Статистика COVID-19 по Астрахани, России, миру на 13 марта 2022

Актуальная информация о ситуации с коронавирусом на 13 марта 2022 года.В Астраханской области112 975 +131 Случаев заболеванияНет данныхЧеловек выздоровело (включая пациентов с подозрением)2 889 +5 Человек умерло В России17,3 млн +44 989 тыс.
Актуальная информация о ситуации с коронавирусом на 13 марта 2022 года.В Астраханской области112 975 +131 Случаев заболеванияНет данныхЧеловек выздоровело (включая пациентов с подозрением)2 889 +5 Человек умерло В России17,3 млн +44 989 тыс.
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