🌱 Приятная картинка с утра Чайные плантации в селе Семёновка. Кстати, о противостоянии Генпрокуратуры и сочинских чаеводов мы писали тут.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌱 Приятная картинка с утра Чайные плантации в селе Семёновка. Кстати, о противостоянии Генпрокуратуры и сочинских чаеводов мы писали тут.