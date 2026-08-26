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Экономист Мосягин: личные накопления семьи разумнее хранить отдельно

Экономист Мосягин: личные накопления семьи разумнее хранить отдельно

Помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин объяснил разницу между счётом одного владельца с дополнительными картами для близких и совместным банковским счётом.

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