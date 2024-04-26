Напомним, что крупнейшая в истории атомной энергетики авария произошла в ночь на 26 апреля 1986 года: на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор.
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Напомним, что крупнейшая в истории атомной энергетики авария произошла в ночь на 26 апреля 1986 года: на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор.