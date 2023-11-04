Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» в матче с «Монпелье»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на победу своей команды в матче с «Монпелье». © РИА Новости «Мне очень нравится «Монпелье», у них мастеровитые игроки, против них трудно найти свободные зоны.
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