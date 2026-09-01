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Царьград

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Politico: Евросоюз разочаровался в итогах референдума в Исландии

Politico: Евросоюз разочаровался в итогах референдума в Исландии

Исландия на референдуме 29 августа отклонила возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз, вызвав разочарование у еврочиновников.

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