Федорищев предложил кандидатуры на должность сенатора от Самарской области

От Самарской области представлены три новых кандидата на место в Совете Федерации. Это бывший губернатор Дмитрий Азаров, член комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Областной думы Марина Сидухина и депутат Государственной Думы России Андрей Трифонов.