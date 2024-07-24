Федорищев предложил кандидатуры на должность сенатора от Самарской области

От Самарской области представлены три новых кандидата на место в Совете Федерации. Это бывший губернатор Дмитрий Азаров, член комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Областной думы Марина Сидухина и депутат Государственной Думы России Андрей Трифонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии